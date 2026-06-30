Belanda Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Ronald Koeman Langsung Mundur

jateng.jpnn.com - Kekalahan menyakitkan dari Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 membawa konsekuensi besar bagi tim nasional Belanda.

Tidak lama setelah langkah Oranje terhenti, Ronald Koeman memutuskan mengakhiri jabatannya sebagai pelatih kepala.

Keputusan tersebut diumumkan sehari setelah Belanda gagal melanjutkan perjalanan di turnamen yang berlangsung di Amerika Utara.

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko, Belanda harus mengakui keunggulan Maroko lewat adu penalti 2-3.

Koeman menyebut masa tugasnya bersama tim nasional merupakan sebuah kehormatan yang selalu akan dikenangnya.

"Saya sangat bersyukur dan ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas dedikasi semua orang di sekitar tim Oranje selama dua periode ketika saya mendapat kehormatan menjadi pelatih tim nasional," ujar Koeman, Rabu (1/7).

Mundurnya Koeman menutup periode keduanya bersama Belanda yang dimulai pada 2023. Dalam rentang tersebut, dia memimpin Oranje dalam 44 pertandingan dengan rata-rata perolehan 1,84 poin per laga.

Jika digabungkan dengan periode pertamanya, Koeman tercatat mendampingi Belanda dalam 64 pertandingan. Dari jumlah tersebut, Oranje meraih 35 kemenangan, 14 hasil imbang, dan 15 kekalahan.