Kiper Gratisan Ini Masuk Radar Manchester United dan Everton

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Status bebas transfer membuat Karl Darlow menjadi komoditas menarik di bursa transfer musim panas 2026. Kiper asal Wales tersebut kini dikaitkan dengan dua klub Premier League, Manchester United dan Everton.

Darlow saat ini belum menentukan masa depannya setelah kontraknya bersama Leeds United berakhir. Meski Leeds masih berupaya mempertahankannya dengan tawaran kontrak baru, sang pemain disebut tengah mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia.

Situasi itu membuka peluang bagi klub lain untuk mendatangkannya tanpa biaya transfer.

Everton menjadi salah satu klub yang bergerak memantau perkembangan sang pemain. The Toffees ingin menambah kedalaman skuad di sektor penjaga gawang meski saat ini masih memiliki Jordan Pickford sebagai pilihan utama.

Selain Pickford, Everton juga baru mendatangkan Mark Travers. Namun, pengalaman Darlow dinilai bisa menjadi nilai tambah bagi tim asuhan David Moyes.

Di sisi lain, Manchester United juga memasukkan nama Darlow dalam daftar pemantauan mereka. Ketertarikan Setan Merah disebut berkaitan dengan kemungkinan perubahan komposisi kiper musim depan.

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Peluang MU merekrut Darlow dapat semakin besar apabila Altay Bayindir meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer kali ini.

Klub membutuhkan pelapis berpengalaman untuk mengisi slot yang ditinggalkan kiper asal Turki tersebut.