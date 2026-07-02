Tottenham Hotspur Belanja Besar, Tonali Jadi Transfer Termahal Sepanjang Sejarah Klub

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Tottenham Hotspur menunjukkan ambisi besar menjelang musim 2026/27. Klub London Utara itu kini selangkah lagi mengamankan tanda tangan Sandro Tonali setelah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United.

Menurut laporan Sky Sports, Spurs sepakat menggelontorkan dana hingga £100 juta untuk memboyong gelandang tim nasional Italia tersebut.

Perinciannya berupa pembayaran awal sebesar £92,5 juta ditambah bonus senilai £7,5 juta yang bergantung pada pencapaian tertentu.

Baca Juga: Persib Bandung Rekrut Pemain Asal Prancis

Nilai tersebut menjadikan Sandro Tonali sebagai pemain termahal dalam sejarah Tottenham, melampaui rekor yang baru saja mereka ciptakan sehari sebelumnya saat menyepakati transfer Mateus Fernandes dari West Ham United senilai £85 juta.

Tonali disebut sangat tertarik bergabung dengan Tottenham. Faktor keberadaan Roberto De Zerbi di kursi pelatih menjadi salah satu alasan utama yang membuat pemain berusia 26 tahun itu memilih Spurs dibandingkan sejumlah peminat lain.

Manchester City diketahui sempat memantau situasi sang pemain. Namun Tottenham berhasil bergerak lebih cepat dan berada di posisi terdepan hingga kesepakatan dengan Newcastle tercapai.

Baca Juga: Kiper Gratisan Ini Masuk Radar Manchester United dan Everton

Selain biaya transfer yang fantastis, Spurs juga menyiapkan kontrak bernilai besar. Tonali dikabarkan akan menerima gaji lebih dari £275.000 per pekan jika seluruh proses transfer rampung.

Kedatangan mantan gelandang AC Milan tersebut membuat belanja Tottenham pada bursa transfer musim panas kali ini semakin mencolok. Jika transfer Tonali dan Fernandes resmi diselesaikan, total pengeluaran klub akan melampaui £200 juta.