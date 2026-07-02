Bersinar di Piala Dunia 2026 Bersama Maroko, Ismael Saibari Direkrut Bayern Muenchen

jateng.jpnn.com - Penampilan impresif Ismael Saibari di Piala Dunia 2026 berbuah manis. Gelandang serang tim nasional Maroko tersebut resmi menjadi pemain Bayern Muenchen setelah ditebus dari PSV Eindhoven.

Klub raksasa Jerman itu mengumumkan perekrutan Saibari pada Rabu (1/7). Bayern Muenchen mengikat pemain berusia 25 tahun tersebut dengan kontrak jangka panjang hingga 2031.

Untuk mendapatkan jasanya, Die Roten harus mengeluarkan dana sebesar 50 juta euro atau sekitar Rp950 miliar.

Meski transfer telah rampung, Saibari belum akan langsung bergabung dengan skuad Bayern. Saat ini dia masih membela Maroko yang tengah berjuang di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

"Saibari saat ini masih membela tim nasional untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dia baru akan bergabung dengan Muenchen setelah turnamen itu berakhir," tulis Bayern dalam pernyataan resminya.

Kehadiran Saibari menambah pilihan di sektor serang Bayern yang sudah dihuni sejumlah nama besar seperti Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry, dan Lennart Karl.

Manajemen Bayern menilai pemain kelahiran Spanyol itu memiliki kualitas yang mampu meningkatkan kreativitas sekaligus produktivitas lini depan tim.

Bagi Saibari, bergabung dengan Bayern merupakan langkah besar dalam karier profesionalnya. Dia mengaku antusias bisa memperkuat salah satu klub paling sukses di Eropa.