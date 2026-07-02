Investasi Besar untuk Mempertahankan Dominasi, Persib Bandung Datangkan Sandy Walsh

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya membangun kekuatan untuk musim 2026/27. Tim berjuluk Maung Bandung itu resmi mengumumkan kedatangan bek Timnas Indonesia Sandy Walsh, yang direkrut dari klub Thailand Buriram United.

Pemain berusia 31 tahun tersebut diperkenalkan sebagai bagian dari wajah baru Persib untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Pada hari yang sama, Kamis (2/7), manajemen juga memperkenalkan gelandang serang Luka Menalo sebagai rekrutan anyar.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan Sandy Walsh tidak didatangkan hanya untuk kebutuhan jangka pendek. Persib mengikat pemain diaspora kelahiran Brussel, Belgia, itu dengan kontrak berdurasi tiga musim sebagai bagian dari rencana pengembangan tim ke depan.

“Persib memberikan kontrak berdurasi tiga tahun kepada Sandy Walsh. Kami memandang kehadirannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tim pada musim ini, tetapi juga sebagai investasi strategis jangka panjang bagi klub,” kata Adhitia.

Kehadiran Sandy diyakini akan memperkuat sektor pertahanan tim besutan Igor Tolic. Selain beroperasi sebagai bek kanan, pemain yang telah mengoleksi 23 penampilan bersama Timnas Indonesia itu juga mampu dimainkan di sisi kiri pertahanan.

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Sandy membawa pengalaman panjang dari kompetisi level atas Eropa dan Asia. Karier profesionalnya dimulai bersama KRC Genk sebelum melanjutkan perjalanan ke Zulte Waregem dan KV Mechelen di Liga Belgia.

Pada 2025, dia sempat merasakan atmosfer Liga Jepang bersama Yokohama F. Marinos sebelum berlabuh ke Buriram United di Thailand.