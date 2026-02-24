Hadapi Tiga Kompetisi, Persib Bandung Mulai Latihan Pekan Depan

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung segera memulai persiapan menuju kompetisi musim 2026/2027. Tim berjuluk Maung Bandung itu dijadwalkan menggelar latihan perdana pada 7 Juli mendatang di bawah arahan pelatih Igor Tolic.

Pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan saat ini manajemen dan tim pelatih tengah mematangkan berbagai kebutuhan agar program pramusim berjalan sesuai rencana.

Salah satu fokus utama adalah memastikan seluruh pemain bisa bergabung sejak hari pertama latihan.

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"Kami akan memulai pada tanggal 7 Juli. Kami sedang mengupayakan segala hal agar seluruh pemain dapat hadir sejak awal," kata Igor Tolic dikutip dari laman resmi Persib, Kamis (2/7).

Menurut Igor, fase pramusim memiliki peran penting dalam membangun fondasi tim sebelum menghadapi musim yang diprediksi berlangsung sangat berat. Persib tidak hanya mengusung status sebagai juara bertahan, tetapi juga akan menjalani jadwal pertandingan yang lebih padat dibanding musim sebelumnya.

Selain tampil di kompetisi domestik, Persib juga akan berjuang di level regional dan Asia melalui ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027 serta AFC Champions League Two.

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Karena itu, kehadiran pemain sejak sesi latihan pertama dinilai penting untuk mempercepat adaptasi terhadap strategi permainan yang akan diterapkan tim pelatih. Di sisi lain, kondisi fisik para pemain juga perlu segera dipulihkan setelah menjalani masa libur kompetisi.

Igor berharap persiapan yang matang sejak awal dapat membantu Persib membangun kedalaman skuad yang kuat sehingga mampu menjaga konsistensi performa di berbagai ajang yang diikuti musim depan.