Novan Sasongko Punya Misi Besar di Persis Solo

jateng.jpnn.com, SOLO - Bek sayap anyar Persis Solo Novan Setya Sasongko datang dengan membawa target yang jelas. Pemain berpengalaman itu ingin membantu Laskar Sambernyawa kembali menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2026/2027.

Novan yang menjadi salah satu rekrutan Persis menjelang bergulirnya Pegadaian Championship menegaskan seluruh elemen tim harus bersatu untuk mewujudkan target promosi ke BRI Super League.

"Untuk target tahun ini kami pasti tahu target adalah kembali ke liga utama. Dan untuk rekan-rekan satu tim, mari terus jaga dan tingkatkan kekompakan, kerja keras. Supaya kami bisa sama-sama kembali ke target Persis Solo kembali ke Liga 1," kata Novan dikutip dari laman resmi klub, Kamis (2/7).

Pemain yang beroperasi di sektor bek kiri tersebut menjadi pemain kedua yang direkrut Persis untuk menghadapi musim baru. Kehadirannya diharapkan menambah pengalaman dan kualitas di lini pertahanan tim asal Kota Bengawan itu.

Novan bukan nama asing di sepak bola nasional. Sepanjang kariernya, dia pernah memperkuat sejumlah klub besar Indonesia, mulai dari Semen Padang, Sriwijaya FC, Barito Putera, Bali United, Persebaya Surabaya, hingga Persela Lamongan.

Selain berbicara soal target tim, Novan juga mengajak suporter untuk terus memberikan dukungan sepanjang musim. Menurut dia, semangat para pendukung akan menjadi energi tambahan bagi pemain dalam menghadapi persaingan yang ketat.

Dia pun mengaku antusias bisa menjadi bagian dari Persis Solo. Baginya, klub tersebut memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Indonesia serta didukung basis suporter yang dikenal loyal dan solid.

"Perasaan senang dan bangga karena Persis Solo adalah tim yang mempunyai sejarah sepak bola yang bagus dan cukup lama sekali. Dan klub ini mempunyai basis suporter yang solid dan kompak. Saya sangat senang bergabung dengan Persis Solo," ujarnya.