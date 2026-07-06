Persib Bandung Belanja Besar, 5 Pemain Baru Direkrut, Konon Masih Ada Kejutan Lagi

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad juara untuk mengarungi Super League 2026/2027 dan kompetisi Asia.

Hingga awal Juli, Maung Bandung telah resmi mengamankan lima pemain anyar dengan komposisi yang merata di setiap lini.

Rekrutan terbaru adalah penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dan gelandang asal Jepang Gakuto Notsuda yang diperkenalkan pada akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Persib lebih dulu mengumumkan kedatangan Sandy Walsh, Gabriel Mutombo, dan Luka Menalo.

Masuknya lima pemain tersebut menjadi sinyal bahwa Persib tidak ingin sekadar mempertahankan gelar domestik, tetapi juga meningkatkan daya saing di level Asia.

Berikut daftar pemain baru Persib musim 2026/2027:

Sandy Walsh (bek kanan)

Gabriel Mutombo (bek tengah)

Luka Menalo (winger)

Gakuto Notsuda (gelandang)

Ragnar Oratmangoen (penyerang/winger)

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menjelaskan perekrutan Gakuto Notsuda merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih.

Menurutnya, gelandang berusia 31 tahun itu dinilai memiliki kualitas, pengalaman, serta fleksibilitas yang dibutuhkan Persib untuk menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim depan.