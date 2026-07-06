Norwegia Singkirkan Brasil, Haaland Sesumbar: Beri Saya Dua Peluang, Pasti Jadi Gol

jateng.jpnn.com - Erling Haaland kembali menunjukkan mengapa dirinya menjadi salah satu penyerang paling mematikan di dunia saat ini.

Bomber Norwegia itu menjadi aktor utama kemenangan 2-1 atas Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, Senin (6/7) WIB.

Dua gol yang dicetak Haaland membawa Norwegia melangkah ke perempat final sekaligus memupus harapan Brasil untuk melanjutkan perjalanan di turnamen empat tahunan tersebut.

Menariknya, setelah pertandingan, penyerang Manchester City itu mengaku tidak membutuhkan banyak kesempatan untuk mencetak gol.

"Bila saya mendapatkan satu atau dua peluang, biasanya akan berakhir menjadi gol. Saya sendiri tidak tahu bagaimana saya melakukannya, tetapi memang begitulah caranya," kata Haaland seperti dikutip dari laman FIFA.

Ucapan tersebut seolah terbukti di lapangan. Saat Brasil berusaha menekan dan menguasai pertandingan, Haaland justru tampil efektif.

Gol pertamanya lahir pada menit ke-79 melalui sundulan tajam memanfaatkan umpan Andreas Schjelderup. Ketika Brasil berusaha mengejar ketertinggalan, Haaland kembali menghukum Selecao lewat penyelesaian mendatar pada menit ke-90 yang gagal diantisipasi Alisson Becker.

Brasil hanya mampu memperkecil kedudukan melalui penalti Neymar pada masa injury time. Gol itu tak cukup menyelamatkan tim Samba dari kekalahan.