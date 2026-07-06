Piala Presiden 2026 Akan Dimulai 25 Juli, Persib Vs Arema Jadi Laga Pembuka

jateng.jpnn.com - Turnamen pramusim paling bergengsi di Indonesia, Piala Presiden 2026, resmi akan bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Edisi kedelapan turnamen tersebut bakal menghadirkan persaingan delapan klub dari empat negara.

Lima klub Indonesia yang ambil bagian ialah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC.

Sementara tiga peserta lainnya berasal dari luar negeri, yakni Tampines Rovers (Singapura), DPMM FC (Brunei Darussalam), serta juara bertahan Port FC dari Thailand.

Ketua Steering Committee Piala Presiden Maruarar Sirait mengatakan turnamen tahun ini akan berlangsung di dua stadion, yakni Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Stadion Si Jalak Harupat akan menjadi markas Grup A yang dihuni Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers. Adapun Grup B yang berisi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo.

Sorotan utama langsung tertuju pada laga pembuka yang mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC pada 25 Juli pukul 19.30 WIB di Stadion Si Jalak Harupat.

Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit. Persib datang dengan status juara Liga Indonesia tiga musim beruntun, sementara Arema merupakan tim tersukses sepanjang sejarah Piala Presiden dengan koleksi empat gelar juara.

Selain persaingan di lapangan, nilai hadiah yang diperebutkan juga meningkat. Maruarar mengumumkan hadiah juara naik dari Rp5,5 miliar menjadi Rp6 miliar.