Kekalahan dari Spanyol Menjadi Laga Terakhir Martinez sebagai Pelatih Portugal

jateng.jpnn.com, DALLAS - Roberto Martinez memutuskan mengundurkan diri dari jabatan pelatih timnas Portugal setelah langkah Selecao das Quinas terhenti di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Keputusan tersebut diumumkan tak lama setelah Portugal kalah tipis 0-1 dari Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Selasa (7/7) dini hari WIB.

Martinez menyebut timnas Portugal membutuhkan arah dan kepemimpinan baru setelah kegagalannya mewujudkan target juara dunia.

"Ini adalah akhir dari sebuah siklus. Penting bagi tim untuk memiliki suara baru dan pemimpin baru," ujar Martinez seperti dikutip TNT Sports.

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan pengunduran dirinya bukan keputusan yang telah direncanakan sebelum turnamen.

Dia mengaku datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, yakni membawa Portugal meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah mereka.

"Saya datang dengan tujuan memenangkan Piala Dunia, dan karena saya tidak berhasil melakukannya, tidak masuk akal bagi saya untuk terus lanjut," katanya.

Portugal harus mengakhiri perjalanan mereka setelah gol Mikel Merino pada masa injury time memastikan kemenangan 1-0 bagi Spanyol. Hasil tersebut sekaligus mengantar La Roja ke perempat final dan mengakhiri era Martinez bersama Portugal. (antara/jpnn)