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JPNN.com Jateng Olahraga Shin Tae-yong Jadi Magnet, Pratama Arhan Mantap Pilih Persija

Shin Tae-yong Jadi Magnet, Pratama Arhan Mantap Pilih Persija

Selasa, 07 Juli 2026 – 08:18 WIB
Shin Tae-yong Jadi Magnet, Pratama Arhan Mantap Pilih Persija - JPNN.com Jateng
Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta untuk tiga musim ke depan. Reuni dengan Shin Tae-yong menjadi salah satu alasan bek timnas itu pulang ke Indonesia. Foto: ileague.id

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta membuat gebrakan di bursa transfer jelang musim 2026/27 dengan merekrut bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan.

Pemain berusia 24 tahun itu resmi diikat kontrak selama tiga musim dan diharapkan menjadi salah satu pilar penting Macan Kemayoran dalam mengarungi kompetisi musim depan.

Kedatangan Arhan menandai kepulangannya ke kompetisi Indonesia setelah beberapa tahun berkarier di luar negeri bersama Tokyo Verdy (Jepang), Suwon FC (Korea Selatan), dan Bangkok United (Thailand).

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Presiden Persija Mohamad Prapanca menilai Pratama Arhan merupakan sosok yang tepat untuk menambah kualitas dan kedalaman skuad.

"Pratama Arhan adalah pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat skuad musim ini," ujar Prapanca, Senin (6/7).

Sementara itu, Arhan mengaku senang bisa bergabung dengan Persija. Salah satu faktor yang membuatnya antusias adalah kesempatan kembali bekerja sama dengan Shin Tae-yong, pelatih yang pernah menanganinya di timnas Indonesia.

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"Ini adalah kesempatan yang sangat spesial bagi saya bisa bergabung dengan Persija. Kembali ke Tanah Air, bertemu lagi dengan teman-teman lama, serta kembali bekerja bersama pelatih yang sudah saya kenal tentu menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi saya," kata Arhan. (jpnn)

Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta untuk tiga musim ke depan. Reuni dengan Shin Tae-yong menjadi salah satu alasan bek timnas itu pulang ke In

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

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TAGS   persija jakarta Pratama Arhan liga 1 indonesia transfer pamain shin tae yong

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