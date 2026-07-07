Alasan Persib Bandung Melepas Andrew Jung, Ada Tawaran Fantastis

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Kepergian Andrew Jung dari Persib Bandung pada bursa transfer jelang musim 2026/27 sempat membuat banyak Bobotoh bertanya-tanya.

Maklum, striker asal Prancis itu baru semusim berseragam Maung Bandung, tetapi langsung menjadi andalan sekaligus mesin gol tim.

Manajemen Persib akhirnya membuka alasan di balik keputusan melepas penyerang berusia 28 tahun tersebut meski kontraknya sejatinya masih berlaku hingga Mei 2027.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengungkapkan bahwa klub menerima tawaran transfer dengan nilai yang sangat tinggi dari peminat Andrew Jung.

“Klub yang menginginkan Andrew Jung mengajukan penawaran dengan nilai transfer yang sangat tinggi. Dalam sepak bola profesional, situasi seperti ini merupakan hal yang lumrah ketika seorang pemain menunjukkan performa yang konsisten dan memiliki nilai pasar yang terus meningkat,” ujar Adhitia, Selasa (7/7).

Menurut dia, keputusan menjual Jung tidak diambil secara terburu-buru. Manajemen dan tim pelatih yang dipimpin Igor Tolic terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terkait dampaknya terhadap kekuatan skuad.

“Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada aspek finansial. Kami membahasnya secara menyeluruh bersama manajemen dan tim pelatih untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar sejalan dengan kebutuhan tim serta arah pembangunan skuad Persib ke depan,” katanya.

Kepergian Jung memang meninggalkan lubang besar di lini depan Persib. Pada musim 2025/26, pemain bernomor punggung 9 tersebut tampil impresif dan menjadi top skor klub.