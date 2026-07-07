Menambal Lubang Kepergian Andrew Jung, Persib Bandung Datangkan Balsa Sekulic

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menemukan pengganti Andrew Jung untuk mengisi lini serang menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Maung Bandung resmi mengamankan tanda tangan striker asal Montenegro, Balsa Sekulic, dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Pemain berusia 28 tahun itu akan berseragam Persib hingga 2028 setelah direkrut berdasarkan rekomendasi tim pelatih yang melakukan evaluasi kebutuhan skuad menjelang bergulirnya musim baru.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan manajemen bergerak cepat mencari penyerang baru setelah Jung memilih melanjutkan karier bersama klub lain.

“Kami membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim dan rekomendasi dari jajaran pelatih. Setelah Andrew Jung memutuskan melanjutkan kariernya bersama klub lain, kami bergerak mencari sosok yang memiliki karakter, kualitas, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan Persib,” ujar Adhitia, Selasa (7/7).

Sekulic datang ke Bandung dengan modal catatan gol yang cukup menjanjikan. Bersama FK Mornar Bar di Liga Montenegro, dia mencetak 22 gol dari 48 penampilan.

Tak hanya berkiprah di negaranya, Sekulic juga pernah merasakan atmosfer kompetisi Asia saat memperkuat Gangwon FC di Korea Selatan pada 2022-2023.

Setelah itu, dia melanjutkan petualangan bersama Metalurg Bekabad di Uzbekistan pada 2024.