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Persiapan Piala AFF 2026, 50 Pemain Dipanggil untuk Seleksi Timnas Indonesia

Rabu, 08 Juli 2026 – 08:00 WIB
Persiapan Piala AFF 2026, 50 Pemain Dipanggil untuk Seleksi Timnas Indonesia - JPNN.com Jateng
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman soal skuad Garuda di AFF 2026. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jateng.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi ASEAN Championship 2026.

Sebanyak 50 pemain dipanggil masuk dalam wider squad yang akan mengikuti rangkaian seleksi dan evaluasi selama pemusatan latihan nasional.

Daftar tersebut diumumkan PSSI melalui laman Kita Garuda pada Selasa (8/7). Nama-nama yang dipanggil merupakan kombinasi pemain senior, langganan timnas, hingga sejumlah talenta muda yang sedang mencuri perhatian.

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Sejumlah pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Thom Haye, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen, hingga Nadeo Argawinata tetap mendapat tempat dalam daftar awal Herdman.

Di sisi lain, sejumlah pemain muda seperti Beckham Putra, Arkhan Fikri, Toni Firmansyah, Rayhan Hannan, Jens Raven, hingga Mauro Zijlstra memperoleh kesempatan bersaing memperebutkan tempat di skuad utama.

PSSI menjelaskan seluruh pemain yang dipanggil akan menjalani beberapa tahapan penilaian selama training camp di Bali. Setelah proses tersebut rampung, tim pelatih akan memangkas jumlah pemain untuk membentuk skuad final yang akan diumumkan melalui program Garuda Calling.

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ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang.

Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Persaingan di grup ini diprediksi berlangsung ketat mengingat Vietnam dan Singapura merupakan dua kekuatan tradisional sepak bola Asia Tenggara.

PSSI merilis 50 nama pemain untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia menuju ASEAN Championship 2026. Skuad final akan ditentukan usai TC di Bali.
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TAGS   Timnas Indonesia john herdman piala aff asean championship 2026

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