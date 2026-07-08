Persis Solo Sudah Menyusun Tim Kepelatihan, Ada Nama Hendro Kartiko

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo mulai mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027. Setelah menunjuk Ricky Nelson sebagai pelatih kepala, manajemen Laskar Sambernyawa kini melengkapi jajaran pelatih yang akan bertugas sepanjang musim.

Tiga nama resmi bergabung untuk mendampingi Ricky Nelson, yakni Nurcholis Majid dan Febi Aji sebagai asisten pelatih, serta mantan kiper Timnas Indonesia Hendro Kartiko yang dipercaya menangani penjaga gawang.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari langkah Persis membangun kekuatan baru setelah harus turun kasta ke kompetisi level kedua Indonesia.

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Nurcholis Majid mengaku antusias kembali menjadi bagian dari Persis Solo. Dia menegaskan target utama tim musim ini adalah mengakhiri petualangan di Liga 2 dan segera kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional.

“Kami akan berusaha untuk bagaimana mengembalikan lagi kejayaan Persis Solo. Mudah-mudahan hanya satu musim di Liga 2 dan tahun depan kami bisa promosi di Liga 1,” kata Nurcholis.

Semangat serupa juga disampaikan Febi Aji. Menurut dia, seluruh jajaran pelatih memiliki komitmen yang sama untuk membawa Persis kembali bersaing di level tertinggi.

“Mudah-mudahan saya bisa kerja keras untuk tim ini supaya bisa mengembalikan lagi ke Liga 1. Kami jajaran kepelatihan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hal itu,” ujarnya.

Sementara itu, Hendro Kartiko mengaku bangga mendapat kesempatan bergabung dengan klub yang memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Indonesia tersebut.