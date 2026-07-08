Real Madrid Pasang Badan untuk Mbappe, Kecam Komentar Rasis Senator Paraguay

jateng.jpnn.com, MADRID - Real Madrid angkat bicara terkait kontroversi yang menimpa bintang mereka, Kylian Mbappe. Klub raksasa Spanyol itu mengecam keras pernyataan bernada rasial yang dilontarkan Senator Paraguay Celeste Amarilla usai laga Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataan resminya, Real Madrid menilai komentar tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung dunia olahraga.

Los Blancos juga menyatakan dukungan penuh kepada Mbappe yang menjadi sasaran serangan rasial setelah pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Paraguay.

“Real Madrid mendukung penuh pemain kami, Kylian Mbappe, sosok panutan bagi jutaan orang, khususnya anak-anak di seluruh dunia,” tulis klub, Rabu (8/7).

Menurut Real Madrid, tindakan yang memicu kebencian, diskriminasi, maupun rasisme tidak memiliki tempat dalam masyarakat modern. Klub menegaskan sepak bola seharusnya menjadi ruang yang menjunjung kesetaraan, solidaritas, dan rasa hormat.

“Real Madrid akan terus berupaya untuk menghapuskan rasisme, xenofobia, dan kekerasan untuk selamanya,” lanjut pernyataan tersebut.

Kontroversi ini bermula setelah Senator Paraguay Celeste Amarilla melontarkan komentar yang dianggap bernuansa rasial terhadap Mbappe menyusul kekalahan Paraguay 0-1 dari Prancis di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Mbappe kemudian merespons dengan menyatakan bahwa ucapan Amarilla tidak mencerminkan rakyat Paraguay maupun tim nasional negara tersebut yang telah menunjukkan sikap sportif sepanjang turnamen.