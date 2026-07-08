JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Real Madrid Pasang Badan untuk Mbappe, Kecam Komentar Rasis Senator Paraguay

Real Madrid Pasang Badan untuk Mbappe, Kecam Komentar Rasis Senator Paraguay

Rabu, 08 Juli 2026 – 09:36 WIB
Real Madrid Pasang Badan untuk Mbappe, Kecam Komentar Rasis Senator Paraguay - JPNN.com Jateng
Bomber Timnas Prancis Kylian Mbappe saat berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/James Lang.

jateng.jpnn.com, MADRID - Real Madrid angkat bicara terkait kontroversi yang menimpa bintang mereka, Kylian Mbappe. Klub raksasa Spanyol itu mengecam keras pernyataan bernada rasial yang dilontarkan Senator Paraguay Celeste Amarilla usai laga Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataan resminya, Real Madrid menilai komentar tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung dunia olahraga.

Los Blancos juga menyatakan dukungan penuh kepada Mbappe yang menjadi sasaran serangan rasial setelah pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Paraguay.

Baca Juga:

“Real Madrid mendukung penuh pemain kami, Kylian Mbappe, sosok panutan bagi jutaan orang, khususnya anak-anak di seluruh dunia,” tulis klub, Rabu (8/7).

Menurut Real Madrid, tindakan yang memicu kebencian, diskriminasi, maupun rasisme tidak memiliki tempat dalam masyarakat modern. Klub menegaskan sepak bola seharusnya menjadi ruang yang menjunjung kesetaraan, solidaritas, dan rasa hormat.

“Real Madrid akan terus berupaya untuk menghapuskan rasisme, xenofobia, dan kekerasan untuk selamanya,” lanjut pernyataan tersebut.

Baca Juga:

Kontroversi ini bermula setelah Senator Paraguay Celeste Amarilla melontarkan komentar yang dianggap bernuansa rasial terhadap Mbappe menyusul kekalahan Paraguay 0-1 dari Prancis di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Mbappe kemudian merespons dengan menyatakan bahwa ucapan Amarilla tidak mencerminkan rakyat Paraguay maupun tim nasional negara tersebut yang telah menunjukkan sikap sportif sepanjang turnamen.

Real Madrid mengecam pernyataan bernada rasial yang ditujukan kepada Kylian Mbappe. Klub menegaskan tidak ada tempat bagi rasisme dalam sepak bola.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   real madrid Kylian Mbappe rasisme senator paraguay Piala Dunia 2026 prancis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU