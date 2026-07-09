Mesir Protes Keras ke FIFA, Minta Wasit Laga Kontra Argentina Diselidiki

jateng.jpnn.com - Federasi Sepak Bola Mesir (EFA) mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah tim nasionalnya tersingkir dari Piala Dunia 2026 seusai kalah 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar.

EFA meminta FIFA menyelidiki seluruh perangkat pertandingan yang memimpin laga tersebut karena menilai sejumlah keputusan wasit telah merugikan Mesir.

Dalam pernyataan resminya, Presiden EFA Hany Abou Rida menuding terdapat kesalahan serius dalam pengambilan keputusan sepanjang pertandingan yang dipimpin wasit asal Prancis Francois Letexier.

Federasi Mesir juga meminta investigasi terhadap tim video assistant referee (VAR) karena dianggap mengabaikan sejumlah momen krusial yang berpotensi menguntungkan tim berjuluk The Pharaohs itu.

Kontroversi utama terjadi saat gol Mostafa Zico pada babak kedua dianulir setelah VAR menilai Marwan Attia melakukan pelanggaran terhadap bek Argentina Lisandro Martinez dalam proses terciptanya gol.

Tak hanya itu, Mesir juga mempersoalkan insiden yang melibatkan Mohamed Salah di kotak penalti Argentina. EFA menilai sang kapten dilanggar beberapa saat sebelum Argentina melancarkan serangan balik yang berujung gol kemenangan pada masa injury time.

Kekalahan tersebut memicu reaksi keras dari kubu Mesir. Pelatih Hossam Hassan bahkan mempertanyakan sejumlah keputusan wasit yang dinilainya tidak adil bagi timnya.

Menurut dia, Mesir seperti menjadi pihak yang dirugikan dalam pertandingan tersebut.