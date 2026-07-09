Andrey Santos Memilih Man United, Chelsea pun Rela Melepasnya

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Manchester United berhasil mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk mendatangkan gelandang muda Brasil, Andrey Santos, pada bursa transfer musim panas 2026.

Menurut laporan The Athletic, Setan Merah akan mengeluarkan dana sebesar 48 juta pound sterling atau sekitar Rp1,05 triliun untuk mengamankan jasa pemain berusia 22 tahun tersebut.

Nilai itu belum termasuk bonus sebesar 2 juta pound sterling yang disebut relatif mudah dipenuhi.

Dalam kesepakatan transfer tersebut, Chelsea juga memasukkan klausul penjualan kembali sebesar 10 persen apabila Santos dilepas Manchester United pada masa mendatang.

Santos dikabarkan telah menyetujui syarat personal yang ditawarkan Manchester United. Chelsea pun memberikan izin kepada sang pemain untuk menuntaskan proses kepindahannya ke Old Trafford.

Meski masih memiliki kontrak hingga 2030 di Stamford Bridge, Santos memilih menerima pinangan Manchester United karena peluang mendapatkan menit bermain reguler dinilai lebih besar.

Padahal, Chelsea masih memandang Santos sebagai salah satu aset masa depan klub. Namun, persaingan di lini tengah The Blues semakin ketat setelah Moises Caicedo memperpanjang kontraknya hingga 2033.

Santos bergabung dengan Chelsea dari Vasco da Gama pada Januari 2023. Meski sempat kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama, perkembangan kariernya terus meningkat dalam beberapa musim terakhir.