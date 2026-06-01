Keseriusan PSIS Semarang Promosi ke Liga 1, Sejumlah Pemain Berpengalaman Didatangkan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang menunjukkan keseriusannya membangun tim untuk menghadapi Championship 2026/27. Dalam waktu berdekatan, Mahesa Jenar memperkenalkan tiga pemain baru yang sarat pengalaman di kompetisi nasional.

Ketiga pemain tersebut adalah gelandang bertahan Ricki Ariansyah serta dua pemain belakang, Abduh Lestaluhu dan Ahmad Nuri Fasya.

Kehadiran mereka menambah daftar pemain anyar yang lebih dulu direkrut PSIS pada bursa transfer musim ini. Sebelumnya, tim kebanggaan Kota Semarang itu telah mengamankan tanda tangan Andy Setyo Nugroho, Jack Brown, Komang Tri Arta Wiguna, Agus Nova, Ray Redondo, Syahrian Abimanyu, hingga Hari Nur Yulianto.

Ricki Ariansyah menjadi tambahan tenaga di sektor tengah. Pemain berusia 29 tahun itu didatangkan setelah tampil bersama Semen Padang FC pada musim lalu.

Selain beroperasi sebagai gelandang bertahan, pemain asal Medan tersebut juga dapat dimainkan sebagai bek tengah. Fleksibilitas itu menjadi salah satu nilai tambah yang dilihat manajemen PSIS.

Asisten Manajer PSIS Moch Reza Handhika mengatakan Ricki merupakan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, terutama untuk memperkuat keseimbangan permainan di lini tengah.

“Rian merupakan pemain yang memiliki pengalaman cukup panjang di kompetisi sepak bola Indonesia dan memiliki karakter bermain yang sesuai dengan kebutuhan tim di lini tengah,” kata Reza, Kamis (9/7).

Tak hanya di lini tengah, PSIS juga memperkuat sektor pertahanan dengan merekrut Abduh Lestaluhu dan Ahmad Nuri Fasya.