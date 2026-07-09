Persis Solo Menambah Tiga Pemain Baru

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo mulai memanaskan persiapan menghadapi Championship 2026/27 dengan menambah kekuatan di beberapa sektor.

Tiga pemain baru resmi diperkenalkan sebagai bagian dari upaya Laskar Sambernyawa membangun tim yang kompetitif untuk mengejar tiket promosi.

Mereka adalah kakak beradik Oliver Leeming dan Theodore Leeming, serta penjaga gawang berpengalaman Teguh Amiruddin.

Kedatangan Oliver dan Theodore menambah nuansa muda dalam skuad Persis. Keduanya sebelumnya menjadi bagian dari Persija Jakarta U20 yang sukses meraih gelar Elite Pro Academy (EPA) Super League U20 musim 2025/26.

Selain pernah berkarier di Australia bersama Perth Red Star FC, Theo juga memiliki pengalaman membela Timnas Indonesia U-19 pada ASEAN U19 Boys Championship 2026.

Oliver yang berposisi sebagai bek kanan mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran bergabung dengan Persis. Menurut dia, Persis merupakan salah satu klub yang memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Indonesia.

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“Saya sangat senang bisa dengan Persis. Saya tahu Persis adalah sebuah klub yang sangat bersejarah,” kata Oliver, Kamis (9/7).

Pemain yang memiliki darah Indonesia itu menegaskan target utamanya bersama Persis adalah membantu tim kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional.