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Norwegia Tersingkir, Erling Haaland Tetap Bangga, Piala Dunia 2026 Mengubah Hidupnya

Senin, 13 Juli 2026 – 09:30 WIB
Norwegia Tersingkir, Erling Haaland Tetap Bangga, Piala Dunia 2026 Mengubah Hidupnya - JPNN.com Jateng
Bomber Norwegia Erling Haaland. Foto: Angela Weiss/AFP

jateng.jpnn.com - Mimpi indah Norwegia di Piala Dunia 2026 memang berakhir di tangan Inggris. Namun, penyerang andalan mereka, Erling Haaland, menilai turnamen tersebut telah mengubah hidupnya sekaligus mengangkat posisi Norwegia di panggung sepak bola dunia.

Norwegia harus menghentikan langkahnya pada babak perempat final setelah takluk 1-2 dari Inggris. Dua gol Jude Bellingham memupus harapan Haaland dan kawan-kawan untuk melaju ke semifinal.

Dalam pertandingan itu, Haaland yang sebelumnya tampil ganas dengan torehan tujuh gol dalam empat laga beruntun berhasil diredam lini belakang The Three Lions.

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Meski gagal melanjutkan kejutan, Haaland mengaku bangga karena berhasil membawa Norwegia mencatat pencapaian terbaik sepanjang sejarah mereka di ajang Piala Dunia.

"Semua ini terasa tidak nyata. Saya rasa turnamen ini telah mengubah saya sebagai pribadi. Saya juga merasa berkembang," ujar Haaland seperti dikutip dari FIFA, Minggu (13/7).

Bagi striker Manchester City tersebut, pengalaman tampil di panggung terbesar sepak bola dunia memberikan kesan yang sulit dilupakan. Apalagi selama bertahun-tahun dirinya hanya bisa menyaksikan Piala Dunia dari layar televisi.

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"Sangat istimewa bisa menjadi bagian dari turnamen yang dulu hanya saya saksikan dari kejauhan, dan kini saya mengalaminya sendiri," katanya.

Perjalanan Norwegia di Piala Dunia 2026 memang menjadi salah satu kisah paling menarik dalam turnamen. Tim berjuluk Løvene itu sukses menyatukan dukungan masyarakat negaranya dan menciptakan euforia yang jarang terlihat dalam sejarah sepak bola Norwegia.

Meski tersingkir dari Inggris di perempat final, Erling Haaland bangga membawa Norwegia mencetak sejarah dan mengubah pandangan dunia sepak bola.
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TAGS   Piala Dunia 2026 norwegia Erling Haaland piala dunia

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