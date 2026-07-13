FIFA Buka Peluang Penambahan Peserta di Piala Dunia 2030

jateng.jpnn.com - Presiden FIFA Gianni Infantino membuka peluang Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara peserta. Wacana tersebut akan dipertimbangkan setelah berakhirnya Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya menggunakan format 48 tim.

Infantino mengatakan FIFA ingin memberikan kesempatan yang lebih luas bagi negara-negara di berbagai benua untuk tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia.

"Wacana ini akan dipertimbangkan setelah Piala Dunia saat ini berakhir. Saat menyelenggarakan turnamen, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya Eropa dan Amerika Selatan, tetapi seluruh dunia," kata Infantino seperti dikutip media Swiss Bluewin, Minggu (13/7).

Menurut dia, setiap negara berhak memiliki mimpi tampil di Piala Dunia. Karena itu, FIFA terus mengevaluasi kemungkinan penambahan jumlah peserta pada edisi mendatang.

Piala Dunia 2026 menjadi tonggak baru dalam sejarah kompetisi tersebut setelah jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim.

Format baru itu menghadirkan lebih banyak pertandingan serta peluang lolos yang lebih besar bagi negara-negara di luar kekuatan tradisional sepak bola dunia.

Infantino menilai perubahan tersebut terbukti berhasil meningkatkan daya saing turnamen. Ia menyebut tim-tim dari berbagai konfederasi mampu menunjukkan kualitas permainan yang kompetitif.

"Turnamen yang menampilkan 48 tim nasional ini telah terbukti sangat sukses. Semua tim menunjukkan level permainan yang tinggi," ujar Infantino, seperti dikutip Sky Sports.