Menjelang Laga Prancis Vs Spanyol, Ibrahim Konate: Kami Tak Takut

jateng.jpnn.com - Bek timnas Prancis Ibrahima Konate menegaskan Les Bleus tidak takut menghadapi Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion AT&T, Amerika Serikat, Rabu (15/7) WIB.

Pernyataan itu disampaikan Konate setelah bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, lebih dulu melontarkan psywar menjelang duel dua raksasa Eropa tersebut.

"Kami telah mengalahkan Prancis dalam dua pertandingan terakhir kami. Bila Prancis harus takut pada satu tim, itu adalah kami," ujar Yamal.

Baca Juga: FIFA Buka Peluang Penambahan Peserta di Piala Dunia 2030

Namun, Konate menegaskan timnya tidak memiliki alasan untuk merasa gentar meski Spanyol tampil sangat impresif sepanjang turnamen.

"Anda tidak boleh takut kepada siapa pun. Sekarang kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan berharap hasil akhirnya akan menguntungkan kami," kata Konate seperti dikutip Diario AS, Senin (14/7).

Spanyol memang datang dengan modal mentereng. Tim asuhan Luis de la Fuente belum terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun dan hanya kebobolan satu gol dalam enam laga di Piala Dunia 2026. La Furia Roja juga berhasil memenangi dua pertemuan terakhir melawan Prancis.

Meski mengakui kualitas lawan, Konate menilai kekuatan Spanyol tidak hanya terletak pada Yamal. Karena itu, Prancis tidak akan memberi perhatian khusus kepada satu pemain saja.

"Spanyol adalah tim yang istimewa, dengan banyak individu berkualitas, jadi kami tidak akan fokus hanya ke satu pemain meski Lamine adalah pemain hebat," ujarnya.