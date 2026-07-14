Prancis Vs Spanyol: Adu Taktik & Filosofi, Siapa yang Pantas Menang?

jateng.jpnn.com, TEXAS - Piala Dunia 2026 menghadirkan laga yang oleh banyak pengamat disebut sebagai final yang datang terlalu cepat.

Prancis dan Spanyol akan saling berhadapan pada semifinal yang berlangsung di Dallas Stadium, Arlington, Texas, Rabu (15/7) dini hari WIB.

Sejak awal turnamen, kedua negara memang masuk dalam daftar unggulan terkuat untuk mengangkat trofi juara dunia.

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Namun, hasil undian membuat mereka harus bertarung lebih awal demi memperebutkan satu tiket menuju partai puncak.

Penampilan kedua tim sepanjang turnamen menunjukkan mengapa mereka layak disebut sebagai kandidat juara.

Berdasarkan data expected goals (xG), Prancis mencatat angka 13,31, sedangkan Spanyol 12,75, menjadikan keduanya sebagai tim paling produktif dalam menciptakan peluang sepanjang kompetisi.

Tidak hanya tajam di lini depan, kedua tim juga tampil solid dalam bertahan. Dari enam pertandingan yang telah dijalani, Prancis dan Spanyol sama-sama menciptakan 110 peluang dan menghasilkan total 26 gol.

Spanyol bahkan sudah membukukan lima clean sheet sepanjang turnamen. Sementara Prancis mencatat empat laga tanpa kebobolan dan belum lagi memungut bola dari gawangnya sejak kemenangan 4-1 atas Norwegia pada fase grup.