Sempat Cedera dan Gagal ke Piala Dunia, Dybala Tetap Dipertahankan AS Roma

jateng.jpnn.com, ROMA - Masa depan Paulo Dybala akhirnya terjawab. AS Roma resmi memperpanjang kontrak penyerang asal Argentina tersebut hingga 30 Juni 2027.

Kepastian itu diumumkan klub ibu kota Italia melalui laman resminya pada Senin. Perpanjangan kontrak tersebut membuat Dybala setidaknya akan menjalani musim kelimanya bersama Giallorossi.

Sejak bergabung secara gratis dari Juventus pada 2022, Dybala menjadi salah satu figur penting dalam proyek Roma. Meski kerap diganggu cedera, kontribusinya di lapangan tetap signifikan.

Hingga saat ini, pemain berusia 32 tahun itu telah mengoleksi 139 penampilan dengan sumbangan 45 gol di seluruh kompetisi. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat membawa AS Roma melaju hingga final Liga Europa pada musim debutnya.

Namun perjalanan Dybala musim lalu jauh dari kata ideal. Cedera lutut yang memaksanya naik meja operasi pada Maret membuat sang pemain menepi hampir empat bulan.

Kondisi tersebut berdampak pada peluangnya di tim nasional Argentina. Minimnya menit bermain membuat Dybala tidak masuk dalam skuad pilihan Lionel Scaloni untuk Piala Dunia 2026.

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Meski absen di turnamen yang berlangsung di Amerika Utara itu, Dybala tetap tercatat sebagai bagian dari generasi Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.

Keputusan Roma mempertahankan Dybala menunjukkan klub masih menaruh kepercayaan besar kepada sang penyerang. Pengalaman dan kreativitasnya dinilai akan menjadi aset penting saat Roma kembali bersaing di Liga Champions musim ini.