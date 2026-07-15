Prancis Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Didier Deschamps Bilang Begini

jateng.jpnn.com - Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengakui anak asuhnya tampil jauh dari performa terbaik saat dikalahkan Spanyol 0-2 pada semifinal Piala Dunia 2026.

Kekalahan di Stadion AT&T, Arlington, Selasa (15/7) waktu setempat itu sekaligus mengubur harapan Les Bleus untuk kembali tampil di final Piala Dunia setelah dua edisi sebelumnya selalu berhasil menembus partai puncak.

Deschamps menilai timnya gagal menunjukkan kualitas yang biasanya menjadi kekuatan Prancis. Sejumlah kesalahan teknis dan minimnya ancaman di lini depan membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan kesulitan mengimbangi permainan Spanyol.

"Ini terutama kesalahan kami sendiri. Performa kami kurang maksimal dan serangan kami tidak seberbahaya yang seharusnya," kata Didier Deschamps seperti dikutip dari FIFA.

Menurut dia, beberapa kesalahan dalam distribusi bola membuat Prancis kehilangan peluang untuk menciptakan gol.

"Kami melakukan beberapa kesalahan teknis dalam operan yang sebenarnya bisa berujung pada peluang mencetak gol. Itulah kenyataan di level elite, meskipun hal itu menyakitkan," lanjutnya.

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Pada laga tersebut, Spanyol memastikan tiket ke final berkat gol penalti Mikel Oyarzabal dan sontekan Pedro Porro. Dominasi La Furia Roja membuat Prancis kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan.

Deschamps mengakui kekalahan itu menjadi pukulan berat bagi skuadnya yang datang ke Amerika Serikat dengan ambisi besar membawa pulang trofi Piala Dunia.