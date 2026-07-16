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Harry Kane Bongkar Biang Kerok Kekalahan Inggris dari Argentina

Kamis, 16 Juli 2026 – 11:00 WIB
Harry Kane Bongkar Biang Kerok Kekalahan Inggris dari Argentina - JPNN.com Jateng
Harry Kane di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Peter Czyborra.

jateng.jpnn.com - Kapten timnas Inggris Harry Kane mengungkap penyebab kekalahan timnya dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Menurut dia, The Three Lions terlalu fokus bertahan setelah berhasil unggul lebih dulu.

Inggris harus mengubur mimpi tampil di final setelah kalah 1-2 dari Argentina di Stadion Atlanta, Kamis (16/7). Sempat memimpin lewat gol Anthony Gordon, Inggris gagal mempertahankan keunggulan setelah Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez membalikkan keadaan.

Kane menilai timnya sebenarnya tampil baik sepanjang pertandingan. Namun, perubahan pendekatan setelah unggul menjadi titik balik yang dimanfaatkan Argentina.

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"Ini mengecewakan untuk tim, staf, dan para suporter. Kami bermain bagus hampir sepanjang pertandingan. Namun, setelah unggul 1-0, kami seperti hanya berusaha mempertahankan keunggulan. Di level seperti ini, itu tidak cukup," kata Kane seperti dikutip FIFA.

Penyerang Bayern Muenchen itu mengaku hasil tersebut sangat menyakitkan karena seluruh pemain telah berjuang keras sepanjang turnamen.

"Kami bekerja sangat keras untuk bisa berada di sini. Semua pemain telah memberikan darah, keringat, dan air mata. Gagal dengan cara seperti ini benar-benar sangat menyakitkan," ujarnya.

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Menurut Kane, Inggris mampu menjalankan rencana permainan dengan baik pada babak pertama hingga awal babak kedua. Tekanan tinggi yang diterapkan membuat Argentina kesulitan mengembangkan permainan.

"Kami memberi tekanan tinggi sehingga bisa merebut bola dan mengendalikan permainan," ucapnya.

Harry Kane menilai Inggris kalah dari Argentina karena terlalu fokus mempertahankan keunggulan. The Three Lions akhirnya tumbang 1-2 di semifinal.
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TAGS   Timnas inggris harry kane Piala Dunia 2026 argentina

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