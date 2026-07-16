Suporter Inggris Angkat Topi untuk Lionel Messi: Dia Legenda yang Sulit Dicari Penggantinya

jateng.jpnn.com, ATLANTA - Kekalahan Inggris dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 tidak mengurangi kekaguman para pendukung Three Lions terhadap Lionel Messi.

Megabintang Argentina itu justru mendapat banyak pujian dari suporter Inggris setelah tampil menentukan dalam kemenangan 2-1 Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Rabu (16/7).

Messi terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan setelah mencatatkan dua assist yang mengantar Albiceleste membalikkan keadaan dan memastikan tiket ke final.

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"Messi bermain sangat bagus. Dia membuat banyak peluang dan akhirnya membuat assist," kata salah satu suporter Inggris, Sambhav, seusai pertandingan.

Pujian serupa disampaikan Kyle yang mengaku selalu menikmati penampilan kapten Argentina tersebut.

"Saya mencintai Messi. Dia pemain istimewa. Kapan lagi kita bisa melihat pemain seperti dia," ujar Kyle.

Pada laga itu, Inggris sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Namun Argentina bangkit pada menit-menit akhir pertandingan.

Gol penyama kedudukan Enzo Fernandez pada menit ke-85 lahir berkat umpan Messi. Kapten Argentina itu kembali menunjukkan magisnya ketika mengirim umpan silang yang disundul Lautaro Martinez menjadi gol kemenangan pada menit ke-90+2.