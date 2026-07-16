Shin Tae-yong Langsung Tekankan Fisik pada Latihan Perdana Persija

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memulai persiapan menghadapi musim 2026/27. Skuad Macan Kemayoran menjalani latihan perdana di Persija Training Ground, Bojongsari, Depok, Selasa (14/7) sore, di bawah arahan pelatih baru Shin Tae-yong.

Pada sesi pertama tersebut, mantan pelatih Timnas Indonesia itu belum memberikan materi latihan yang terlalu berat. Fokus utama tim pelatih adalah membangun kebugaran pemain sekaligus memperkuat chemistry dalam skuad.

"Kami baru pertama kali bertemu dan menyapa para pemain. Ini merupakan proses untuk membangun stamina dan kondisi fisik secara keseluruhan yang kami butuhkan ke depannya," kata Shin Tae-yong, Kamis (16/7).

Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan seluruh proses akan dilakukan secara bertahap agar pemain memiliki fondasi yang kuat sebelum memasuki kompetisi.

Menurut Shin, aspek fisik menjadi prioritas utama karena gaya bermain yang ingin diterapkannya membutuhkan intensitas tinggi sepanjang pertandingan.

"Yang paling mendasar adalah fisik. Setelah menyelesaikan latihan fisik, dalam waktu yang tersisa barulah kami akan masuk ke taktik tim," ujarnya.

Dalam sesi latihan perdana tersebut, tujuh pemain anyar langsung bergabung bersama tim. Mereka adalah Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, serta empat pemain asing baru yakni Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, dan Kyohei Yoshino.

Sementara itu, sejumlah pemain belum bisa mengikuti latihan karena masih menjalankan tugas bersama tim nasional. Mereka adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, Rayhan Hannan, dan Mauro Zijlstra.