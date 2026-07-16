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Adhyaksa FC Bakal Ganti Nama dan Bermarkas di Kalteng

Kamis, 16 Juli 2026 – 19:22 WIB
Adhyaksa FC Bakal Ganti Nama dan Bermarkas di Kalteng - JPNN.com Jateng
Adhyaksa FC menggelar latihan perdana di Lapangan SPH Karawaci, Tangerang, Rabu (15/7/2026). ANTARA/HO-Adhyaksa FC

jateng.jpnn.com - Klub promosi Liga 1 musim 2026/2027, Adhyaksa FC, mulai mematangkan persiapan menghadapi kompetisi sekaligus menyiapkan perubahan identitas klub menjelang bermarkas di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Langkah tersebut ditandai dengan latihan perdana yang digelar di Lapangan SPH Karawaci, Tangerang, Rabu (15/7).

Presiden Klub Adhyaksa FC Eko Setyawan mengatakan manajemen tengah mengkaji perubahan nama klub agar lebih mencerminkan identitas daerah yang akan menjadi kandang baru tim.

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"Nama klub nantinya akan lebih melokal, identik dengan daerah dan menggunakan bahasa daerah yang sudah familiar di masyarakat Kalteng," kata Eko, Kamis (16/7).

Menurut dia, perubahan identitas tersebut diharapkan mampu memperkuat kedekatan klub dengan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya mengembangkan sepak bola di Kalimantan Tengah.

Saat ini proses pergantian nama masih menunggu persetujuan PSSI. Manajemen menargetkan pengesahan identitas baru dapat dilakukan dalam Kongres Tahunan PSSI yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus 2026.

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"Hingga kini, manajemen masih mengkaji sejumlah nama yang akan diusulkan sebagai identitas baru klub," ujarnya.

Di sisi lain, Adhyaksa FC juga mulai menyusun fondasi tim untuk menghadapi musim perdana di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Adhyaksa FC memulai persiapan Liga 1 2026/2027 sekaligus menyiapkan perubahan nama klub agar lebih dekat dengan masyarakat Kalimantan Tengah.
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TAGS   adhyaksa fc liga 1 indonesia liga 1 ganti nama kalteng

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