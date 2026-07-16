Persib Bandung Jadikan Piala Presiden 2026 Ajang Adaptasi Pemain Baru

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menegaskan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 memiliki peran penting dalam proses pembentukan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.

Menurut Igor, setiap pertandingan yang dijalani Maung Bandung tetap memiliki arti penting karena menjadi bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan performa tim.

"Begitu kami melangkah ke lapangan dengan jersey Persib, pertandingan itu menjadi penting. Tidak ada pertandingan yang tidak penting," kata Igor Tolic di Bandung, Kamis (16/7).

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan tim pelatih saat ini terus mematangkan berbagai aspek permainan, mulai dari komunikasi antarpemain, pola serangan, hingga transisi permainan agar seluruh pemain semakin memahami skema yang diterapkan.

Selain itu, Piala Presiden 2026 juga menjadi momentum bagi para pemain baru untuk beradaptasi dengan sistem permainan Persib sekaligus menunjukkan kualitas mereka kepada tim pelatih.

"Para pemain perlu mempersiapkan diri untuk pertandingan dan menunjukkan kemampuan mereka kepada pelatih. Kemudian bersama-sama, kami akan memutuskan siapa yang berada dalam performa terbaik untuk bermain," ujarnya.

Igor mengungkapkan Persib masih memiliki sejumlah agenda latihan dan pemeriksaan medis sebelum menjalani pertandingan perdana di ajang Piala Presiden 2026.

Dia memastikan tidak ada pemain yang mendapatkan jaminan tempat di tim utama. Semua anggota skuad memiliki kesempatan yang sama untuk tampil selama mampu menunjukkan performa terbaik dalam latihan maupun pertandingan.