JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Resmi Jadi WNI, Luke Vickery Dititipi Mimpi Besar Timnas Indonesia

Resmi Jadi WNI, Luke Vickery Dititipi Mimpi Besar Timnas Indonesia

Kamis, 16 Juli 2026 – 20:50 WIB
Resmi Jadi WNI, Luke Vickery Dititipi Mimpi Besar Timnas Indonesia - JPNN.com Jateng
Tangkapan layar video pesepak bola Luke Anthony Vickery (pertama kiri) mengambil sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di KJRI Sydney, Australia, Kamis (16/7/2026). (ANTARA/HO-Kementerian Hukum)

jateng.jpnn.com, SYDNEY - Pesepak bola muda Luke Anthony Vickery resmi menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI) setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di KJRI Sydney, Australia, Kamis (16/7).

Seusai resmi menjadi WNI, pemain berusia 19 tahun itu langsung mendapat harapan besar untuk membantu Timnas Indonesia mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2030.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang berharap Vickery dapat menjadi bagian penting dalam perjuangan Garuda menuju panggung sepak bola dunia.

Baca Juga:

"Saya berharap Luke bisa berjuang bersama dengan pemain timnas lain untuk bahu membahu mewujudkan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia, untuk tampil di Piala Dunia 2030," kata Supratman dalam keterangan resmi.

Proses naturalisasi Vickery telah berlangsung sejak awal 2026 setelah namanya diajukan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Setelah melewati tahapan verifikasi administrasi dan kajian Tim Pemeriksa Peneliti Pemberian Kewarganegaraan (TP3K), Vickery dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Baca Juga:

Persetujuan DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 sebelum kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan kewarganegaraan.

Prosesi pengambilan sumpah turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Wakil Duta Besar RI untuk Australia Lintang Paramitasari Parnohadiningrat, serta Konsul Jenderal RI di Sydney Pendekar Muda Leonard Sondakh.

Luke Vickery resmi menjadi WNI di Sydney. Pemain berusia 19 tahun itu langsung mendapat harapan membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   naturalisasi wni luke vickery Timnas Indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU