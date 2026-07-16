Resmi Jadi WNI, Luke Vickery Dititipi Mimpi Besar Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com, SYDNEY - Pesepak bola muda Luke Anthony Vickery resmi menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI) setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di KJRI Sydney, Australia, Kamis (16/7).

Seusai resmi menjadi WNI, pemain berusia 19 tahun itu langsung mendapat harapan besar untuk membantu Timnas Indonesia mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2030.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang berharap Vickery dapat menjadi bagian penting dalam perjuangan Garuda menuju panggung sepak bola dunia.

"Saya berharap Luke bisa berjuang bersama dengan pemain timnas lain untuk bahu membahu mewujudkan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia, untuk tampil di Piala Dunia 2030," kata Supratman dalam keterangan resmi.

Proses naturalisasi Vickery telah berlangsung sejak awal 2026 setelah namanya diajukan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Setelah melewati tahapan verifikasi administrasi dan kajian Tim Pemeriksa Peneliti Pemberian Kewarganegaraan (TP3K), Vickery dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

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Persetujuan DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 sebelum kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan kewarganegaraan.

Prosesi pengambilan sumpah turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Wakil Duta Besar RI untuk Australia Lintang Paramitasari Parnohadiningrat, serta Konsul Jenderal RI di Sydney Pendekar Muda Leonard Sondakh.