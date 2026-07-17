Gelandang Asal Spanyol Ini Ingin Bawa Persis Solo Kembali ke Liga 1

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo terus memperkuat komposisi skuad untuk mengarungi kompetisi Pegadaian Championship musim 2026/2027. Terbaru, Laskar Sambernyawa resmi mendatangkan gelandang asal Spanyol Juan Mera.

Kehadiran Juan Mera diharapkan mampu menambah kualitas lini tengah Persis Solo yang musim ini mengusung target kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Juan mengaku antusias bisa bergabung dengan Persis Solo. Menurut dia, Persis merupakan salah satu klub besar di Indonesia yang memiliki sejarah dan basis suporter yang kuat.

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"Saya sangat senang dapat bergabung di klub ini. Saya pikir ini adalah klub besar di Indonesia dan saya rasa ini adalah musim yang sangat baik. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu klub ini," kata Juan Mera, Jumat (17/7).

Pemain berusia 31 tahun itu menegaskan dirinya datang ke Solo dengan satu tujuan, yakni membantu Persis kembali ke Liga 1. Karena itu, dia siap mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya sepanjang musim.

Sebelum merapat ke Persis, Juan Mera sempat memperkuat Persiraja Banda Aceh. Bersama klub asal Aceh tersebut, dia mencatatkan tiga gol dan satu assist dari sembilan penampilan.

Selain berkiprah di Indonesia, Juan juga memiliki pengalaman bermain di kompetisi India bersama beberapa klub, di antaranya Dempo FC, Churchill Brothers, dan Punjab FC.

Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi saat membela Punjab FC. Ketika itu, Juan Mera turut membantu klub tersebut menjuarai I-League sekaligus meraih tiket promosi ke Indian Super League (ISL).