Tambah Kekuatan di Lini Depan, Persis Solo Datangkan Feby Eka

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo terus bergerak memperkuat skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Terbaru, Laskar Sambernyawa mendatangkan pemain sayap Feby Eka guna menambah daya gedor lini serang.

Pemain yang musim lalu masih berstatus milik Dewa United itu mengaku antusias bisa bergabung dengan Persis Solo.

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Dia berjanji akan memberikan kemampuan terbaiknya untuk membantu tim mewujudkan target promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Alhamdulillah senang sekali dipercaya untuk gabung di Persis Solo. Saya akan memberikan yang terbaik untuk klub ini," ujar Feby Eka, Sabtu (18/7).

Feby menegaskan seluruh pemain dan tim pelatih memiliki tujuan yang sama, yakni membawa Persis kembali ke Liga 1 setelah harus berkompetisi di Pegadaian Championship musim ini.

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Karena itu, dia mengajak seluruh elemen tim untuk bekerja keras dan menjaga kekompakan sepanjang musim.

"Saya percaya sama semua pemain, pelatih juga pasti akan memberikan yang terbaik untuk Persis Solo. Jadi mari kita sama-sama berjuang agar Persis kembali ke Liga 1," katanya.