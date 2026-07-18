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JPNN.com Jateng Olahraga Indonesia Punya Kompetisi Baru, Akan Dimulai pada 3 November 2026

Indonesia Punya Kompetisi Baru, Akan Dimulai pada 3 November 2026

Sabtu, 18 Juli 2026 – 15:20 WIB
Indonesia Punya Kompetisi Baru, Akan Dimulai pada 3 November 2026 - JPNN.com Jateng
Persijap Jepara vs Persib Bandung di laga BRI Super League. Foto: Barly Isham/persib.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - I.League resmi mengumumkan kalender kompetisi League Cup musim 2026/2027. Turnamen pendamping liga tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026.

Berdasarkan kalender yang dirilis I.League, seluruh pertandingan fase grup akan dimainkan pada hari kerja atau weekday melalui tiga matchday, yakni 3-5 November, 24-26 November, dan 1-3 Desember 2026.

Setelah fase grup berakhir, kompetisi berlanjut ke babak 12 besar yang akan berlangsung pada 15-17 Januari 2027.

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Selanjutnya, babak perempat final digelar pada 30-31 Januari 2027. Pada fase ini, dua wakil Indonesia di kompetisi antarklub Asia, Persib Bandung dan Borneo FC, langsung bergabung sehingga total terdapat delapan tim yang bersaing memperebutkan tiket semifinal.

Babak semifinal dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2027, sedangkan partai final akan dimainkan pada 19 Mei 2027.

Namun, I.League membuka kemungkinan perubahan jadwal final apabila wakil Indonesia yang tampil di kompetisi AFC maupun AFF Shopee Cup berhasil melaju jauh dan berstatus sebagai finalis League Cup.

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Selain mengumumkan jadwal League Cup, operator kompetisi juga melakukan penyesuaian kalender Pegadaian Championship musim 2026/2027.

Kick off Championship yang semula direncanakan berlangsung pada 18 September 2026 dimajukan menjadi 12 September 2026.

I.League resmi merilis jadwal League Cup 2026/2027. Kompetisi baru itu dimulai 3 November, sedangkan Championship maju menjadi 12 September.
Sumber antara
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TAGS   i league indonesia league cup kompetisi baru

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