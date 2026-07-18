Bukan Tim Senior, Persija Jakarta Turunkan Tim EPA U-20 di Piala Presiden Elite

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta membuat keputusan menarik menjelang bergulirnya Piala Presiden Elite 2026. Macan Kemayoran dipastikan tidak menurunkan tim utama dan memilih mengirim skuad Elite Pro Academy (EPA) U-20 untuk tampil pada turnamen pramusim tersebut.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menjelaskan keputusan itu diambil karena jadwal Piala Presiden Elite 2026 bertepatan dengan agenda pemusatan latihan tim utama di Thailand.

Menurut dia, program latihan tersebut telah disusun jauh-jauh hari sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027 sehingga tidak memungkinkan untuk diubah.

"Program pemusatan latihan tim utama di Thailand sudah kami rencanakan dan persiapkan sejak jauh hari. Ketika jadwal Piala Presiden Elite 2026 kami terima, seluruh agenda tim di Thailand sudah diselesaikan sehingga tidak dapat diubah lagi," ujar Prapanca, Sabtu (18/7).

Meski demikian, Persija tetap menunjukkan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan turnamen dengan tetap mengirim wakil ke ajang tersebut.

Klub ibu kota itu memilih menurunkan tim EPA U-20 yang berstatus sebagai juara EPA Super League 2025/2026.

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Prapanca menilai keikutsertaan tim muda tersebut juga menjadi kesempatan berharga untuk memberikan pengalaman bertanding di level yang lebih tinggi kepada para pemain muda Persija.

"Kami percaya para pemain EPA U-20 Persija memiliki kualitas dan semangat kompetitif untuk tampil di ajang ini. Mereka merupakan juara EPA Super League musim lalu dan layak mendapatkan kesempatan dan tantangan di level yang lebih tinggi," katanya.