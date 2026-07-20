Gol Ferran Torres Bawa Spanyol Juara Piala Dunia 2026

jateng.jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Timnas Spanyol memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada laga final di Stadion New York-New Jersey, Minggu (19/7) waktu setempat.

Pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit pertama.

Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan dengan mendominasi penguasaan bola dan terus menekan lini pertahanan Argentina. Sebaliknya, Argentina lebih banyak menunggu sambil mengandalkan serangan balik melalui Lionel Messi dan Julián Álvarez.

Meski tampil dominan, Spanyol kesulitan membongkar pertahanan rapat Argentina yang dikawal Emiliano Martínez. Hingga turun minum, La Furia Roja menguasai jalannya pertandingan, sementara Argentina bahkan gagal melepaskan satu tembakan sepanjang babak pertama.

Memasuki babak kedua, tekanan Spanyol semakin meningkat. Emiliano Martínez beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap perawan.

Situasi Argentina makin sulit setelah Enzo Fernández menerima kartu kuning kedua pada masa injury time babak kedua sehingga Albiceleste harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain.

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Skor 0-0 bertahan hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan.

Gol yang ditunggu akhirnya lahir pada menit ke-106. Ferran Torres yang masuk sebagai pemain pengganti sukses memanfaatkan bola di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal diantisipasi Martínez.