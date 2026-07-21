Persija Jakarta Ubah Rencana di Piala Presiden 2026

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memastikan akan tampil dengan kekuatan terbaiknya pada ajang Piala Presiden 2026. Keputusan ini sekaligus membatalkan rencana awal Macan Kemayoran yang sempat ingin mengirimkan skuad Elite Pro Academy (EPA) U-20 ke turnamen pramusim tersebut.

Perubahan keputusan itu terjadi setelah manajemen melakukan penyesuaian agenda pemusatan latihan (training camp/TC) di Thailand.

Jika sebelumnya keberangkatan dijadwalkan pada 27 Juli, kini program tersebut baru akan dimulai pada 10 Agustus 2026.

Manajemen Persija menilai seluruh pemain perlu lebih dulu berkumpul secara lengkap di Jakarta sebelum menjalani program pramusim di Negeri Gajah Putih.

Presiden Persija Mohamad Prapanca mengatakan penyesuaian jadwal dilakukan setelah berkoordinasi dengan tim pelatih yang dipimpin Shin Tae-yong.

"Sebelum bertolak ke Thailand, tim akan terlebih dahulu berkumpul secara lengkap di Jakarta. Dengan penyesuaian ini, kami memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Presiden sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru," kata Prapanca, Senin (20/7).

Menurut dia, keikutsertaan di Piala Presiden akan memberi kesempatan kepada tim pelatih untuk menilai perkembangan pemain dalam atmosfer pertandingan kompetitif sebelum melanjutkan program TC di Thailand.

Persija sendiri menjadi salah satu klub yang cukup aktif di bursa transfer menjelang musim 2026/2027. Hingga saat ini, klub ibu kota itu telah mendatangkan sembilan pemain anyar, yakni Kerim Memija, Stjepan Loncar, Kyohei Yoshino, Kwon Chang-hoon, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Aqil Savik, Victor Dethan, dan Pratama Arhan.