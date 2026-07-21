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Terens Puhiri Gabung Persis Solo

Selasa, 21 Juli 2026 – 08:20 WIB
Terens Puhiri Gabung Persis Solo - JPNN.com Jateng
Persis Solo terus memperkuat komposisi tim jelang bergulirnya Pegadaian Championship 2026/2027 dengan mendatangkan Terens Puhiri. Foto: persissolo.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo terus memperkuat komposisi tim jelang bergulirnya Pegadaian Championship 2026/2027. Terbaru, Laskar Sambernyawa resmi mengamankan jasa winger berpengalaman Terens Puhiri untuk menambah daya gedor sektor serang.

Kehadiran pemain asal Papua tersebut diharapkan mampu memberikan variasi permainan sekaligus meningkatkan produktivitas lini depan Persis yang menargetkan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Terens menyambut antusias kesempatan bergabung dengan klub asal Kota Bengawan itu. Eks pemain Borneo FC tersebut mengaku siap memberikan kontribusi maksimal demi membantu Persis mewujudkan ambisi promosi ke Liga 1.

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"Sangat senang bisa bergabung dengan Persis. Saya ingin segera memulai tantangan baru ini dan berjuang bersama tim untuk mencapai target promosi," ujar Terens, Selasa (21/7).

Pemain yang dikenal memiliki kecepatan tinggi itu menilai seluruh elemen tim harus memiliki visi yang sama agar target kembali ke Liga 1 bisa terwujud pada akhir musim.

Menurut Terens, semangat dan komitmen setiap pemain akan menjadi faktor penting dalam perjalanan Persis menghadapi ketatnya persaingan di Pegadaian Championship.

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Selain itu, dia juga berharap dukungan Pasoepati dan seluruh suporter Persis terus mengalir sepanjang musim. Terens meyakini atmosfer yang diciptakan pendukung di stadion akan menjadi energi tambahan bagi para pemain saat bertanding.

"Kami semua punya tujuan yang sama, yaitu membawa Persis kembali ke Liga 1. Karena itu, saya berharap suporter terus mendukung tim di setiap pertandingan," katanya.

Persis Solo terus memperkuat komposisi tim jelang bergulirnya Pegadaian Championship 2026/2027.
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TAGS   persis solo terens puhiri persis liga 1 indonesia liga 2 indonesia

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