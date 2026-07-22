Tak Sabar Debut Bersama Persib Bandung, Balsa Sekulic Ingin Segera Rasakan Atmosfer Bobotoh

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Penyerang anyar Persib Bandung Balsa Sekulic mengaku sudah tidak sabar menjalani debut bersama Maung Bandung pada kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Striker asal Montenegro itu mengatakan reputasi besar Persib menjadi salah satu alasan utama dirinya menerima tawaran bergabung dengan klub kebanggaan Jawa Barat tersebut.

Selain itu, kesempatan tampil di kompetisi Asia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain berusia 28 tahun tersebut.

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"Saya tahu tentang hal itu (Persib bermain di kompetisi Asia). Saya sudah tidak sabar untuk bisa segera bermain, mendapatkan menit bermain pertama saya, dan tampil langsung di depan para penggemar (Bobotoh) yang luar biasa ini," ujar Sekulic, Rabu (22/7).

Sekulic mengaku sudah mengenal besarnya dukungan Bobotoh sebelum datang ke Indonesia. Karena itu, dia berharap bisa segera merasakan atmosfer pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api bersama puluhan ribu pendukung Persib.

Mantan pemain Montenegro itu juga mengungkapkan proses adaptasinya di Bandung berjalan cukup mulus. Selama sekitar sepekan berada di Kota Kembang, Sekulic merasa mendapat sambutan hangat dari seluruh elemen tim.

Menurut dia, suasana kota, makanan, hingga hubungan dengan rekan-rekan setim dan jajaran pelatih membuatnya cepat merasa nyaman.

"Luar biasa. Saya merasa sangat baik di sini. Saya suka dengan cuacanya, makanan, dan rekan-rekan satu tim serta jajaran pelatih sangat baik kepada saya. Semuanya berjalan dengan oke," katanya.