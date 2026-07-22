FIFA Investigasi Kericuhan Final Piala Dunia 2026, Argentina Terancam Sanksi?

jateng.jpnn.com - Badan Sepak Bola Dunia (FIFA) dilaporkan mulai menyelidiki kericuhan yang terjadi seusai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat.

Menurut laporan Reuters, Selasa (21/7), FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan etik untuk menginvestigasi insiden yang terjadi sesaat setelah pertandingan berakhir. Langkah serupa juga dilaporkan media Inggris Sky Sports.

Kericuhan bermula ketika gelandang Argentina Leandro Paredes terlibat insiden dengan dua pemain Spanyol, Eric Garcia dan Gavi. Ketegangan kemudian meluas hingga melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim.

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Situasi di lapangan sempat memanas dengan aksi saling dorong antarpemain. Beberapa staf dan ofisial tim ikut turun ke lapangan untuk meredam suasana.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni bahkan terlihat turun tangan langsung menenangkan para pemain Albiceleste agar situasi tidak makin memburuk.

Akibat tindakannya setelah peluit akhir dibunyikan, Paredes mendapat kartu merah dari wasit Slavko Vincic.

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FIFA kini akan mengumpulkan laporan resmi perangkat pertandingan, rekaman video, serta keterangan dari pihak terkait sebelum menentukan langkah disipliner lebih lanjut.

Di sisi lain, Spanyol keluar sebagai juara dunia setelah menundukkan Argentina dengan skor 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu.