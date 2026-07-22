Pemain Baru Man United Ini Tak Sabar Rasakan Atmosfer Old Trafford

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Rekrutan anyar Manchester United Youri Tielemans sudah tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan di Old Trafford bersama Setan Merah pada musim 2026/2027.

Gelandang asal Belgia itu mengaku masih berusaha membayangkan besarnya dukungan suporter Manchester United yang selama ini hanya dia lihat sebagai lawan ketika membela klub lain di Liga Inggris.

"Sepertinya saya belum bisa memahami betapa besarnya hal itu," kata Tielemans seperti dikutip dari laman resmi Manchester United, Rabu (22/7).

Bukan hanya menantikan debut di stadion legendaris tersebut, pemain berusia 29 tahun itu juga antusias bekerja di bawah arahan pelatih kepala Michael Carrick.

Bagi Tielemans, Carrick bukan sosok asing. Mantan gelandang tim nasional Belgia itu mengaku mengidolakan Carrick saat masih aktif bermain untuk Manchester United.

Menurut dia, pengalaman Carrick sebagai gelandang kelas dunia menjadi salah satu alasan dirinya optimistis bisa berkembang bersama Setan Merah.

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"Sang pelatih sangat hebat. Saya sangat senang karena terjalin hubungan yang baik dengannya. Fakta bahwa ia pernah bermain di lini tengah dan kini mencari tipe gelandang tertentu sangat berarti, mengingat segala pencapaiannya sebagai pemain," ujar Tielemans.

Manchester United memboyong Tielemans dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Manchester tersebut mengikatnya dengan kontrak berdurasi lima tahun sebagai bagian dari proyek memperkuat lini tengah.