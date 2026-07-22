Kirim Foto Cabul ke Putri Atasannya, Polisi di Wonogiri Ditetapkan jadi Tersangka

jateng.jpnn.com, WONOGIRI - Oknum anggota Polres Wonogiri, Bripka E (37) kedapatan berbuat asusila dengan mengirimkan foto tak senonoh ke seorang perempuan berinisial N (19), putri dari atasannya sendiri di Korps Bhayangkara.

Kasus ini dilaporkan orang tua korban ke Polres Wonogiri. Kini, Bripka E telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual.

“Untuk tersangka ini merupakan rekan kerja orang tua korban. Atasannya, satu ruangan," ujar Kasat Reskrim Polres Wonogiri Iptu Agung Sadewo, Rabu (22/7).

Antara korban dan pelaku sudah saling mengenal. Modusnya berkomunikasi yang muatannya memberi nasihat. “Pelaku itu pengasuh pondok pesantren juga. Jadi modusnya itu memberikan nasehat,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, pelaku mengirimkan foto kemaluannya kepada korban melalui layanan perpesanan. Bahkan, pelaku juga pernah melakukan panggilan video yang bernuansa sensual.

“Ini berlangsung kontinyu (mengirimkan foto kemaluan, red). Jadi karena risih akhirnya korban melapor ke orang tuanya,” kata Iptu Agung.

Setelah ditetapkan tersangka, Bripka E langsung ditahan di Sel Mapolresta Wonogiri. Dalam waktu dekat, bintara polisi ini akan menjalani sidang kode etik profesi Polri.

Akibat kejahatannya, polisi cabul itu dijerat Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (ink/jpnn)