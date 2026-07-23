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John Herdman Puas, Timnas Indonesia Dinilai Kian Siap Hadapi ASEAN Cup 2026

Kamis, 23 Juli 2026 – 04:25 WIB
John Herdman Puas, Timnas Indonesia Dinilai Kian Siap Hadapi ASEAN Cup 2026 - JPNN.com Jateng
John Herdman memberikan instruksi kepada para pemain Timnas Indonesia saat sesi latihan. Foto: Kita Garuda.

jateng.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai melihat perkembangan positif dari skuad Garuda menjelang bergulirnya ASEAN Hyundai Cup 2026.

Optimisme itu muncul setelah Indonesia menundukkan Bali United dengan skor meyakinkan 3-0 dalam laga uji coba di Bali United Training Center, Gianyar, Selasa (21/7).

Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia masing-masing dicetak Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, dan Mitchell Baker.

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Herdman menilai hasil tersebut bukan sekadar kemenangan, tetapi juga menjadi indikator bahwa timnya mulai menemukan pola permainan yang diinginkan.

Menurut pelatih asal Inggris itu, para pemain kini semakin memahami pendekatan taktik yang diterapkan sehingga identitas permainan Timnas Indonesia mulai terlihat lebih jelas.

"Kami mulai melihat tanda-tanda yang jelas dari identitas taktik kami, dan tim menunjukkan perkembangan yang baik hari ini," ujar Herdman dalam keterangan resmi PSSI, Rabu (22/7).

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Laga melawan Bali United juga dimanfaatkan tim pelatih untuk memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain yang masuk dalam skuad ASEAN Hyundai Cup 2026.

Herdman menyebut distribusi menit bermain menjadi salah satu target utama dalam uji coba tersebut agar kondisi dan kesiapan seluruh pemain dapat terukur menjelang turnamen.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai melihat perkembangan positif dari skuad Garuda menjelang bergulirnya ASEAN Hyundai Cup 2026.
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TAGS   Timnas Indonesia piala aff asean cup john herdman

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