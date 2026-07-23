Alasan Nadeo Argawinata Bergabung ke Persija Jakarta

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta terus menunjukkan keseriusannya menyambut musim 2026/2027. Terbaru, Macan Kemayoran resmi mengamankan tanda tangan kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata dengan kontrak jangka panjang hingga 2031.

Perekrutan penjaga gawang berusia 29 tahun itu diumumkan Persija pada Rabu (22/7). Dalam proses transfer tersebut, Persija dan Borneo FC juga menyepakati pertukaran pemain yang melibatkan dua talenta muda, Aditya Warman dan Ibrah Ohorella.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menilai kehadiran Nadeo akan memperkuat sektor penjaga gawang sekaligus menambah pengalaman dalam skuad Macan Kemayoran.

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Menurut dia, rekam jejak Nadeo di level klub maupun tim nasional menjadi alasan utama Persija memboyongnya ke Jakarta.

"Dia merupakan salah satu kiper terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pengalamannya akan sangat penting untuk membantu tim menghadapi kompetisi musim ini," ujar Prapanca.

Persija juga menyampaikan apresiasi kepada Aditya Warman dan Ibrah Ohorella yang menjadi bagian dari kesepakatan transfer dengan Borneo FC.

Sementara itu, Nadeo mengaku antusias memulai petualangan baru bersama salah satu klub terbesar di Indonesia tersebut.

Kiper yang musim lalu menyandang predikat kiper terbaik Super League itu menyebut dukungan Jakmania menjadi motivasi tambahan untuk memberikan penampilan terbaiknya.