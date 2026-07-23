Chelsea Lepas Garnacho ke Aston Villa, Ada Klausul Wajib Beli Rp1,43 Triliun

jateng.jpnn.com - Masa depan Alejandro Garnacho tampaknya akan berlanjut bersama Aston Villa. Winger Chelsea itu dikabarkan tinggal selangkah lagi menyelesaikan kepindahannya ke Villa Park dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026/2027.

Laporan The Athletic, Kamis (23/7), menyebut kedua klub telah mencapai kesepakatan. Dalam perjanjian tersebut, Aston Villa memiliki kewajiban mempermanenkan Garnacho jika pemain asal Argentina itu memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Villa wajib menebus Garnacho dengan nilai 60 juta pound sterling atau sekitar Rp1,43 triliun apabila sang pemain tampil sedikitnya 10 kali di Liga Inggris selama masa peminjaman.

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Saat ini, Garnacho disebut telah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis sekaligus menyelesaikan proses administrasi transfernya.

Apabila klausul pembelian permanen aktif, pemain berusia 22 tahun tersebut akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama Aston Villa.

Kehadiran Garnacho diproyeksikan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Morgan Rogers. Sebelumnya, Villa melepas Rogers ke Chelsea dengan nilai transfer mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar Rp2,80 triliun.

Bagi Garnacho, kepindahan ini menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali kariernya setelah musim yang kurang memuaskan bersama Chelsea.

Pemain yang direkrut dari Manchester United pada musim lalu itu kesulitan mendapatkan tempat utama. Sepanjang musim 2025/2026, Garnacho hanya 22 kali menjadi starter dan mencetak delapan gol di semua kompetisi.