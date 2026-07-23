John Herdman Kantongi 26 Pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026, Satu Kiper Masih Ditunggu

jateng.jpnn.com, BALI - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan telah mengerucutkan daftar pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2026. Dari 50 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali, kini tersisa 26 nama dalam skuad Garuda.

Meski demikian, pelatih asal Inggris itu masih menutup rapat identitas para pemain yang dipastikan masuk daftar akhir.

Herdman menjelaskan setiap pertandingan hanya akan diikuti 23 pemain, sedangkan tim pelatih memilih mempertahankan 26 nama dalam daftar skuad selama turnamen berlangsung.

"Setiap pertandingan kami harus menyebutkan 23 orang, tetapi saya mempertahankan 26 pemain dalam roster," ujar Herdman di sela pemusatan latihan di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Kamis (23/7).

Satu posisi yang belum dipastikan adalah sektor penjaga gawang. Herdman mengatakan tambahan satu kiper akan diumumkan setelah tim tiba di Jakarta.

Sejauh ini, hanya Nadeo Argawinata dan Cahya Supriadi yang mengikuti pemusatan latihan di Pulau Dewata sebagai penjaga gawang.

Selain mulai menentukan komposisi skuad, Herdman juga mengaku puas dengan perkembangan yang ditunjukkan para pemain selama hampir tiga pekan menjalani latihan intensif di Bali.

Menurut dia, kemenangan 3-0 atas Bali United dalam laga uji coba beberapa hari lalu menunjukkan para pemain mulai memahami pendekatan taktik yang diterapkan tim pelatih.