Elliot Anderson Gabung Manchester City, Transfernya Tembus Rp2,5 Triliun

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City resmi mengumumkan perekrutan gelandang timnas Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest.

Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun bersama The Citizens.

"Manchester City mengumumkan kedatangan Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun," tulis City melalui laman resminya, Kamis (23/7).

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Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, City mengeluarkan dana sebesar 116 juta pound sterling (sekitar Rp2,5 triliun) untuk memboyong Anderson.

Nilai tersebut sempat menjadi rekor transfer pemain Inggris termahal setelah kesepakatan tercapai pada Juni lalu. Namun, rekor itu kemudian dipecahkan oleh transfer Morgan Rogers dari Aston Villa ke Chelsea yang mencapai 117 juta pound sterling.

Anderson mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima pinangan Manchester City. Menurutnya, kesempatan bergabung dengan salah satu klub terbaik dunia merupakan peluang yang sulit ditolak.

"Ini adalah klub yang dibangun untuk memenangkan trofi dan bersaing di level tertinggi sepak bola. Itu sangat menarik bagi setiap pemain. Saya sangat senang mendapatkan kesempatan ini dan bertekad membalas kepercayaan yang telah diberikan City kepada saya," ujar Anderson.

Proses negosiasi antara Manchester City dan Nottingham Forest berlangsung saat Piala Dunia 2026. Setelah mencapai kesepakatan, Anderson menjalani tes medis di pusat latihan timnas Inggris di Kansas City sebelum transfernya diresmikan.