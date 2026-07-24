Mariano Peralta Gabung Persib Bandung, Berguinho Senang

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Berguinho menyambut antusias kedatangan Mariano Peralta yang resmi bergabung dengan Maung Bandung untuk mengarungi musim 2026/2027.

Keduanya bukan sosok asing. Berguinho dan Peralta pernah bermain bersama saat membela Borneo FC Samarinda pada musim pertama mereka di Liga Indonesia.

Peralta resmi diperkenalkan Persib dengan kontrak berdurasi dua tahun pada Minggu (19/7). Berguinho pun mengaku tidak sabar kembali bermain bersama sahabatnya tersebut.

"Saya sangat senang. Dia teman saya, saudara yang saya dapatkan dari sepak bola dan saya sangat senang karena dia bisa datang ke klub ini. Saya tidak sabar menunggu dia tiba dan berlatih sama-sama. Kami akan bekerja keras meraih target bersama klub," ujar Berguinho, Jumat (24/7).

Kedatangan Peralta membuat persaingan di sektor sayap Persib semakin ketat. Saat ini Maung Bandung sudah memiliki sejumlah pemain yang bisa mengisi posisi tersebut, seperti Uilliam Barros, Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen, dan Mariano Peralta.

Namun, Berguinho menilai persaingan sehat justru menjadi keuntungan bagi Persib yang akan menjalani empat kompetisi pada musim ini.

"Persaingan di dalam tim sangat bagus. Selalu baik memiliki pemain-pemain bagus di dalam tim. Kita tahu sepanjang musim akan ada banyak kompetisi dan banyak pertandingan, jadi kita akan membutuhkan semua orang. Semuanya harus dalam kondisi siap untuk membantu dan itu sangat bagus," katanya.

Pemain asal Brasil itu juga menilai pergantian pemain merupakan hal yang wajar dalam sepak bola, terlebih bagi klub sebesar Persib yang selalu dibebani target tinggi setiap musim.